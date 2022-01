Manželka známeho režiséra spáchala samovraždu: Viac ako rok trpela COVIDOM, tú bolesť už nezniesla

Filmový režisér Nick Güthe prišiel o svoju ženu, ktorá sa nakazila koronavírusom. Spočiatku sa zdalo, že to rýchlo prejde, pretože Heidi nemala žiadne príznaky. S vírusom však napokon bojovala viac ako rok, uvádza The Guardian. Nick opisuje toto obdobie tak, že covid zmenil zdravého a energického človeka na osobu, pre ktorú bol už každý ďalší deň utrpením.

Smrť bola pre ňu východiskom

Po čase prišiel osudný májový deň roku 2021, kedy musel manželku oživovať. Heidi sa rozhodla so všetkým skoncovať a siahla si na život. Ich 13-ročný syn zatiaľ čakal vonku na sanitku. Po prevoze do nemocnice lekári skonštatovali, že žena dostala mozgovú mŕtvicu vyvolanú depresiou. Keď im Nick povedal, že to nebola depresia, ale dlhý priebeh covidu, lekári len neveriacky krútili hlavami. Len pred pár dňami sa Güthe dozvedel o ďalšej žene, ktorá trpí podobnými bolesťami a už nevládze ďalej žiť. Ihneď sa snažil skontaktovať s jej manželom. Podobne ako Heidi, aj ona trpela neznámou neurologickou poruchou. Celé telo sa jej triaslo a vnútorné vibrácie hrudníka boli tak intenzívne, že už nemohla ani spať.

Zdroj: Facebook/Nick Guthe

Rovnako ako vojnoví zajatci, ktorí celé dni bdeli, aj v prípadoch týchto dvoch žien stratil mozog schopnosť robiť správne kognitívne rozhodnutia. Ferrerová vyhrala ešte počas života desaťročný boj s alkoholizmom, no covid bol oveľa silnejším súperom. "Už tri týždne pred smrťou sme sa báli, že nám odíde. Najviac sme sa obávali zlyhania srdca alebo mozgovej príhody. Sama nám často hovorila, že jej srdce už nebije pravidelne," vyjadril sa Nick. Jeho manželka mala okrem iného aj poruchu tráviaceho traktu. Vyčerpávala ju krátka chôdza, po vlastných dokázala prejsť len jedným schodiskom, bolelo ju celé telo.

Zdroj: Facebook/Nick Guthe

"Poprosila ma, že ak sa z toho nedostane, mám svetu oznámiť, čo spôsobuje dlhý priebeh covidu. Nikdy som si nepomyslel, že to tak aj naozaj bude. Moja manželka bola rada, keď tento svet opustila, pretože bolesť bola už tak neznesiteľná." Heidin stav pripomínal pokročilú fázu cukrovky. Mozog už nedokázal spracovávať informácie, nedokázala ani čítať knihu. V poslednej fáze ju bolelo už aj močenie. Nick sa spojil so skupinou Survivor Corps, kde sa ho spýtali, či by bol ochotný opísať príbeh Heidi širokej verejnosti. "Manželke som dal sľub, a preto som súhlasil. Keď som zdieľal jej príbeh, môj Facebook a Twitter sa začali zapĺňať správami o dlhodobo chorých na covid z celého sveta," povedal. Opísali rovnaké chvenie a vibrácie, ktoré mučili Ferrerovú, no lekári im neverili, že sú to príznaky dlhého priebehu covidu.

Nick je sklamaný z toho, že lekárska komunita sa za sedem mesiacov nijako v týchto prípadoch nepohla. "Nikdy nebudeme poznať presný počet infekcií z celého sveta, ale predbežný výskum naznačuje, že najmenej u jedného z troch ľudí, ktorí dostanú covid, sa rozvinú dlhodobé symptómy. Ak sa čo i len jeden z týchto pacientov stane zdravotne postihnutým alebo vážne oslabeným, môžeme sledovať znepokojujúci nárast samovrážd na celom svete," dodáva vdovec.