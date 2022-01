MIMORIADNE Zomrel predseda Európskeho parlamentu David Sassoli (†65)

Podľa nemeckej rozhlasovej stanice Deutsche Welle Sassoli zomrel po "vážnych komplikáciách" v súvislosti s jeho imunitným systémom. "Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli zomrel 11. januára o 01.15 h v nemocnici v talianskom meste Aviano, kde bol hospitalizovaný," uviedol na Twitteri Cuillo.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.