Omikron je zrejme stokrát menej smrteľný než delta! Epidemiológ navrhuje zaviesť takéto opatrenia

Omikron by mohol byť menej smrteľný ako chrípka. Odborníci veria, že to najhoršie z hľadiska pandémie je už za nami. Teória, že COVID-19 sa nakoniec zmení na sezónnu chrípku, zaznela už dávnejšie. Analýza MailOnline ukazuje, že covid zabíja jedného človeka z 33, ktorí boli počas druhej vlny pozitívni. V súčasnosti je to už len jeden zo 670. Len na porovnanie, podiel infekcií sezónnej chrípky, ktoré sa končia smrťou, je 0,1 (1 z 1000).

Objavujú sa názory, či by sa nemohli zaviesť opatrenia ako v prípade chrípkovej sezóny. Kritici však varujú, že koronavírus sa prenáša oveľa rýchlejšie ako chrípka, čo spôsobuje aj viac úmrtí. Výskumníci z Washingtonskej univerzity, ktorí pracujú na modeli ďalšej fázy pandémie, očakávajú, že omikron zabije o 99 percent menej ľudí ako delta. Pre variant delta ešte nebola zverejnená žiadna presná miera úmrtnosti, pretože zaznamené úmrtia sú evidované len medzi ľuďmi, ktorí dostali vírus.

Zdroj: Getty Images

Ak je omikron o 99 percent menej smrteľný než delta, naznačuje to, že súčasná IFR by mohla byť až 0,0025 percenta, čo je ekvivalent 1 ku 40 000, hoci odborníci tvrdia, že je to nepravdepodobné. Washingtonský model odhaduje, že toto číslo sa v skutočnosti pohybuje okolo hodnoty 0,07 percenta, teda jeden z 1430 ľudí, ktorí sa nakazia, tejto chorobe podľahne. Poprední výskumníci odhadujú IFR chrípky medzi 0,01 a 0,05 percentami, ale argumentujú, že porovnávanie miery pre tieto dve choroby je komplikované.

Zdroj: Getty Images

Opatrenia ako počas chrípkovej epidémie

Epidemiológ z austrálskej University of Wollongong Gideon Meyerowitz-Katz sa vyjadril, že ľudia, ktorí už podstúpili tretiu dávku vakcinácie, sa môžu omikronu obávať asi tak ako chrípky. Profesor Robert Dingwall, odborník na sociológiu na Nottingham Trent University, prišiel s názorom, že pokiaľ to s omikronom nebude až tak vážne, Británia by mala uvažovať o prijatí opatrení, ako v prípade chrípkovej epidémie. "Pokiaľ závažnosť infekcie COVID-19 klesá do tej miery, že je porovnateľná s chrípkou, nemali by sme zavádzať zbytočne prehnané opatrenia." Nezávislí odborníci spochybnili odhad tímu Washingtonskej univerzity s tým, že nevyzerá vierohodne a okolo údajov o omikrone je ešte stále veľa neistoty.