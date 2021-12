VIDEO Obrovská BLAMÁŽ! 400 ľuďom prišla správa, že sú NEGATÍVNI, no potom…

Stephanie Colonnová patrí medzi 400 ľudí, ktorí na Štedrý deň obdržali sms správu, že výsledky ich testov na koronavírus sú negatívne, píše news.com.au. Pravda však bola presne opačná. Nemocnica svätého Vincenta v Sydney sa koncom minulého týždňa všetkým testovaným ospravedlnila, pretože sa zistilo, že nastala chyba.

Pani Colonnová sa vyjadrila, že symptómy mala už začiatkom minulého týždňa. Myslela si, že by to mohol byť koronavírus, pretože cez víkend bola von s priateľmi. V odberných testovacích miestach ju však odmietli testovať, pretože kapacita už bola zaplnená. Navyše v Austrálii je teraz leto, a pre silné horúčavy sa nemôže testovať nad rámec. "V stredu som sa teda išla testovať do nemocnice. Bývam s malými deťmi a viacerými rodinnými príslušníkmi pod jednou strechou. Našťastie som dostala sms o negatívnom výsledku," priblížila. Včera však dostala ďalšiu správu a nemohla uveriť tomu, čo vidí. Výsledok jej posledného testu bol zrazu pozitívny.

Zdroj: Youtube/TODAY

"Bola som maximálne pohoršená. Ako som sa asi mohla cítiť, keď som z jedného testu obdržala dva rozdielne výsledky?," dodala s pohoršením. Okrem toho sa bála, že nakazila svoju neter a synovca, ktorí majú len tri roky. Od stredy, ako dostala správu o negatívnom výsledku testu, sa doma správala ako v bežné dni, no pritom bola pozitívna. "To je presne to, čo ma desí a znepokojuje. Ak sú teraz už pozitívne aj deti, môžem za to ja, pretože som ich nakazila."

Vyjadrenie nemocnice

Nemocnica svätého Vincenta, kde sa pani Colonnová nechala otestovať na koronavírus, už poskytla médiám vyhlásenie, že príčinu chybných výsledkov testov vyšetruje špeciálny tím. "SydPath, oddelenie nemocnice, ktoré vykonáva testy na prítomnosť koronavírusu, poslalo takmer 400 ľuďom negatívny výsledok testu. Všetci títo ľudia boli nakoniec pozitívni. Hneď ako sme sa dozvedeli o chybe, SydPath začal kontaktovať všetkých 400 testovaných. Úprimne sa ospravedlňujeme všetkým dotknutým osobám,“ vyjadrila sa nemocnica.

