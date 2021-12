Češka chcela, aby jej manžel pomohol s upratovaním: Jeho ODPOVEĎ ju dostala do amoku, útok nožom!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

HEŘMANŮV MĚSTEC - Je to nepísané pravidlo, že v domácnostiach sa počas každoročného predvianočného stresu zvykne strhnúť hádka, ktorá v horšom prípade vyvrcholí až do zavolania polície. Buď sa o to postarajú znechutení susedia, alebo jeden z partnerov sa už priamo cíti ohrozený svojou polovičkou.