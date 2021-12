VIDEO Katastrofa na Filipínach: Tajfún si vyžiadal vyše 370 obetí a 500 zranených

Rai zasiahol Filipíny vo štvrtok (16. decembra) ako tzv. supertajfún s rýchlosťou vetra 195 kilometrov za hodinu. Zo svojich domovov a plážových letovísk pre ním utieklo vyše 380.000 ľudí. Najsilnejší z tohtoročných tajfúnov na Filipínach so sebou priniesol intenzívne zrážky a prudký vietor. Mnohé oblasti hlásili prívalové povodne. Prírodný živel strhával strechy, vyvracal stromy a stožiare a spôsobil výpadky elektriny i telefonických spojení.

K najviac postihnutým ostrovom patrí turistami obľúbený Bohol, známy svojimi plážami a kužeľovitými "čokoládovými" kopcami, na ktorom podľa tamojšieho guvernéra zomrelo najmenej 94 ľudí. Vyčíňanie tajfúnu Rai vyvolalo prirovnania k supertajfúnu Haiyan z roku 2013, približuje agentúra AFP. Haiyan je najsmrtiacejšou zaznamenanou tropickou cyklónou na Filipínach; v tejto krajine juhovýchodnej Ázie zanechal vyše 7300 mŕtvych alebo nezvestných.

Zdroj: SITA/Office of the Vice President via AP