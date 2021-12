Putin vyjadril pripravenosť obnoviť spoluprácu so Slovenskom

"Máme záujem rozvíjať vzťahy so Slovenskom založené na dobrom spolunažívaní a vzájomnom rešpekte, pri vedomí duchovnej a kultúrnej blízkosti obyvateľov oboch krajín a spoločnej histórie boja proti nacizmu," vyhlásil Putin pri prijímaní poverovacích listín od slovenského veľvyslanca Ľubomíra Reháka. Šéf Kremľa ďalej poznamenal, že vzájomné politické kontakty medzi Ruskom a SR sú "bohužiaľ obmedzené, ale ak je slovenská strana pripravená, bude možné pokračovať v obojstranne výhodnej a konštruktívnej spolupráci, ktorú sme roky udržiavali," cituje Putinove slová agentúra TASS.

Odovzdanie poverovacích listín, ktoré podpísala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, na Twitteri potvrdil aj samotný Ľubomír Rehák. "Som poctený tým, že môžem pôsobiť ako šiesty veľvyslanec Slovenska v Rusku. Som odhodlaný prispieť k dobrým vzťahom a spolupráci medzi oboma našimi krajinami a národmi," napísal Rehák.

Today I formally presented my credentials, signed by HE President Zuzana Čaputová, to HE President Vladimir Putin. I am honoured to serve as the 6th Ambassador of Slovakia🇸🇰🇪🇺 to Russia🇷🇺. Committed to contribute to good relations & coop between our two countries and people🤝 pic.twitter.com/8K2A3uyohS