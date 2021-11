KORONAVÍRUS Pred referendom o pandemickom zákone panuje vo Švajčiarsku napätá situácia

"Od začiatku pandémie sme zaznamenali nárast hrozieb s bezprecedentnou (mierou) nepriateľskosti," uviedla pre AFP spolková polícia. Okolo budov vlády a parlamentu v hlavnom meste Bern boli rozmiestnené ploty, ktoré majú zaistiť ochranu počas demonštrácií antivaxerov, ktoré sa v krajine konajú čoraz častejšie. Niektoré z protestov už viedli k zrážkam s políciou, ktorej príslušníci použili na rozohnanie davov gumové projektily a slzotvorný plyn.

Ich organizátormi sú často tzv. "Freiheitstrychler" – muži odetí v bielych tričkách s výšivkami kvetov plesnivca alpínskeho, ktorí majú na ramenách zavesené jarmo s dvoma veľkými kravskými zvoncami, spiežovcami. Za posledných šesť mesiacov budú Švajčiari hlasovať v referende týkajúcom sa odozvy vlády na pandémiu COVID-19 už po druhý raz. V júni 60 percent voličov schválilo predĺženie opatrení zameraných na boj proti covidu.

Väčšina zákon podporuje

Oponenti však trvali na tom, že je potrebné ďalšie referendum týkajúce sa zmien v pandemickom zákone, ktorý okrem iného zaručuje právny rámec pre tzv. covidový certifikát. Ten je dokladom toho, či je jeho držiteľ zaočkovaný proti covidu alebo prekonal toto ochorenie. Niektorí kritici tohto preukazu, ktorý je od septembra potrebný na vstup do reštaurácií či iných vnútorných priestorov, vytvára "apartheidový" systém. "Tento zákon je diskriminačný," povedala Agns Aedová, hovorkyňa skupiny Friends of the Constitution (Priatelia ústavy), ktorá referendum zvolala.

Najnovšie prieskumy verejnej mienky ukazujú, že jasná väčšina oprávnených voličov vo Švajčiarsku – približne dve tretiny – pandemický zákon naďalej podporujú. Zákonu vyslovili podporu i všetky politické strany v krajine s výnimkou populistickej pravicovej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP).