KORONAVÍRUS Rakúsko je od pondelka znova v celoštátnom lockdowne

Bydlisko možno opustiť len z dôvodov známych z predošlých fáz pandémie koronavírusu. K výnimkám patrí napríklad odvrátenie nebezpečenstva, cesta do práce alebo školy, zaobstaranie základných potrieb každodenného života, cesta k lekárovi alebo na očkovanie či testovanie, plnenie "rodinných povinností", ako aj telesný a duševný oddych.

Otvorené môžu zostať len napr. predajne potravín, lekárne, drogérie, čerpacie stanice, banky, pošty či novinové stánky. Zatvoriť museli aj reštaurácie a hotely, kde je povolené len vyzdvihnutie a dodávka jedál, no tiež celé odvetvie voľného času a kultúry vrátane divadiel, kín, múzeí a knižníc. Odstup dvoch metrov medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti, sa týka aj pracovísk, kde je naďalej v platnosti aj pravidlo známe ako 3G (režim OTP – očkovaní, testovaní alebo po prekonaní covidu). Školy zostávajú otvorené, vláda však vyzvala rodičov, aby nechali svoje deti doma, ak to je možné.

Lockdown by mal v celom Rakúsku trvať do 12. decembra a v epidémiou najviac zasiahnutej spolkovej krajine Horné Rakúsko do 17. decembra. Aj po týchto termínoch by mali obmedzenia vychádzania naďalej platiť pre nezaočkovaných. Vládou len v piatok ohlásené opatrenia schválila v nedeľu večer prostredníctvom svojho hlavného výboru rakúska Národná rada. Za hlasovali okrem koaličných ľudovcov z ÖVP a Zelených aj sociálni demokrati.

Prijatý návrh v rozpore s pôvodným znením umožní počas lockdownu lyžiarom využívať vleky a lanovky. Podmienkou bude potvrdenie o zaočkovaní alebo prekonaní covidu. V uzavretých kabínach a staniciach bude potrebný respirátor FFP2.