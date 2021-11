Iracký premiér prežil pokus o atentát ozbrojeným dronom: USA označili útok za teroristický čin

"Chvála Bohu, mám sa dobre, a vyzývam všetkých, aby pre dobro Iraku reagovali pokojne a zdržanlivo," Kázimí napísal na Twitteri. Iracká vláda v nedeľu ráno uviedla, že premiér Mustafá Kázimí prežil pokus o atentát ozbrojeným dronom. Predseda vlády nebol pri útoku zranený.

Vláda vo vyhlásení uviedla, že dron sa pokúsil zasiahnuť Kázimího dom v prísne stráženej Zelenej zóne, kde sa nachádza veľvyslanectvo USA a sídla ministerstiev. Obyvatelia Bagdadu počuli výbuch, po ktorom nasledovala streľba zo smeru Zelenej zóny.

K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Bezpečnostné zložky v súvislosti s týmto neúspešným pokusom o atentát prijali potrebné opatrenia. V piatok (5. novembra) sa stovky priaznivcov proiránskych zoskupení dostali do potýčok s bezpečnostnými silami v Bagdade, keď vyšli do ulíc, aby vyjadrili svoje rozhorčenie nad výsledkom októbrových volieb do irackého parlamentu.

USA útok odsúdili

Spojené štáty odsúdili útok dronom na irackého premiéra Mustafu Kázimího, a označili ho za "evidentný teroristický čin". Informovala o tom agentúra AFP. "S úľavou sme prijali správu, že premiér vyviazol bez ujmy. Tento evidentný teroristický čin, ktorý dôrazne odsudzujeme, bol namierený do srdca irackého štátu," uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.

"Sme v úzkom kontakte s irackými bezpečnostnými zložkami, ktorých úlohou je strážiť suverenitu a nezávislosť Iraku a pri vyšetrovaní tohto útoku sme ponúkli našu pomoc," dodal.