VIDEO Otrasný prípad troch detí: Rok vedľa mŕtveho brata, matka ich opustila

Ako informovali noviny Houston Chronicle, tiesňové volanie, ktoré uskutočnil najstarší z troch chlapcov, dalo do pohybu udalosti. Pätnásťročný mladík nahlásil smrť svojho deväťročného brata, ku ktorej došlo približne pred rokom a následne uviedol adresu. Informovala o tom kancelária šerifa okresu Harris.

Update to scene on Green Crest; a teen (15) adviser that his 9-yr-old brother had been dead for a year and his body was in the room next to his. Deputies found skeletal remains of a small child. Deputies also found two other male children in the apt unit under the age of 10. Both https://t.co/GTDcKeM03K