Andrej Babiš dostal tretiu dávku vakcíny proti KORONAVÍRUSU: Očkovanie je podľa neho najdôležitejšie

"Očkovanie je najdôležitejšie. Bol som na tretej dávke, ale my máme (v ČR) ešte mnoho seniorov, ktorí nie sú zaočkovaní vôbec," pripomenul Babiš. Podľa premiéra ide o vyše 400.000 ľudí vo vekovej skupine nad 65 rokov. Predseda českej vlády zároveň oznámil, že očkovať vakcínou Comirnaty by mohli od 25. októbra aj praktickí lekári.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

"Aj praktickí lekári budú môcť očkovať Pfizerom. Je to populárna vakcína, takže dúfame, že to bude ďalší impulz pre nezaočkovaných, aby sa dali zaočkovať," povedal Babiš na tlačovej konferencii v priestoroch pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice."Máme dostatok vakcín - to nie je problém. Očkovacie centrá fungujú... Vakcíny sú jediné riešenie," zdôraznil Andrej Babiš. Predseda vlády zároveň zopakoval, že až 80 percent hospitalizovaných v českých nemocniciach tvoria nezaočkovaní pacienti.