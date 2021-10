Jasná žiadosť 45 krajín sveta: Rusko má 10 dní, aby objasnilo pokus o otravu Navaľného

Západné štáty sú presvedčené, že líder ruskej opozície Navaľnyj bol v auguste minulého roku v Rusku otrávený nervovoparalytickou látkou zo sovietskych čias - novičkom. Z pokusu o otravu sa zotavoval v Nemecku, odkiaľ sa v januári vrátil do Ruska, kde bol okamžite zadržaný a krátko na to odsúdený na trest väzenia, ktorý si momentálne odpykáva.

A group of 45 countries including Britain, Germany, and Canada demand at the global toxic arms watchdog that #Russia provide answers about the poisoning of Kremlin critic Alexei #Navalny.https://t.co/rwe8tyhwlN