VIDEO Dohra vraždy, ktorá otriasla Britániou: Policajt znásilnil krásnu Sarah (†33) a spálil jej telo!

Štyridsaťosemročný policajt, ​​ktorý pracoval ako strážnik diplomatických budov, uniesol 33-ročnú Everardovú tento rok v marci, keď sa v noci vracala z londýnskeho Claphamu domov do štvrte Brixton. Prokurátor na súde opísal, že na to použil klamstvo: ukázal žene služobný preukaz, predstieral, že ju zatýka kvôli porušeniu karanténnych opatrení proti covidu-19 a potom ju s putami na rukách posadil do požičaného auta. Potom ju odviezol na odľahlé miesto, kde ju znásilnil, uškrtil a jej telo spálil.

Svedkom únosu sa podľa prokuratúry stal pár, ktorý okolo prechádzal v aute. Dvojica sa pritom domnievala, že sleduje, ako policajt v civile niekoho zatýka. Prokurátor Tom Little tiež zdôraznil, že Couzens si pred činom prenajal v požičovni vozidlo, čo podľa obžaloby svedčí o tom, že mal v pláne auto použiť k únosu a znásilneniu osamotenej ženy. "Jeho aktivity zodpovedali tomu, že obžalovaný hľadal, alebo lovil, osamelú mladú ženu, aby ju uniesol a znásilnil, čo je presne to, čo urobil," vyhlásil Little.

Na súde v stredu prehovorila tiež rodina Everardovej. Jej rodičia a sestra po Couzensovi žiadali, aby sa na nich pozeral, keď hovorili, napísala agentúra AP. "Žiadny trest, ktorý dostanete, sa nikdy nevyrovná bolesti a mučeniu, ktoré ste nám spôsobil," povedal mu otec zavraždenej ženy. "Trýznia ma myšlienky na to, čo si vytrpela," predniesla matka. "Správal sa k mojej dcére, ako by nebola nič, a zbavil sa jej, ako by bola odpad," dodala.

Sudca predniesol jasnú reč

Couzensov obhajca žiadal, aby súd vo svojom verdikte prihliadol na to, že sa jeho mandant k činom dobrovoľne priznal a vyjadril ľútosť. Podľa neho nešlo o vopred plánovanú vraždu. Sudca mu ale nedal za pravdu.

Zdroj: SITA/Kirsty O'Connor/PA via AP

"Zneužitie roly policajta, ktoré sa v tomto prípade stalo kvôli únosu, znásilneniu a vražde osamelej obete, je rovnako závažné, ako by išlo o vraždu s politickým, náboženským alebo ideologickým motívom," povedal sudca Adrian Fulford, ktorý týmito priťažujúcimi okolnosťami odôvodnil udelenie najvyššieho trestu . "Zradili ste svoju rodinu a nie sú dôkazy, že by ste to skutočne ľutovali," dodal k odsúdenému.

Na trest doživotie bez možnosti prepustenia siaha britská justícia pri tých najťažších zločinoch ako sú napríklad sériové vraždy. Vražda Everardovej tento rok hlboko otriasla verejnosťou. Najmä ženy začali hlasno poukazovať na to, že sa v meste za tmy necítia bezpečne a že sa úrady tejto téme málo venujú.