Kedysi ohnisko KORONAVÍRUSU, teraz najnižší prírastok prípadov v krajine: Takto to dokázali!

V decembri 2020 sa Kalifornia stala prvým štátom v USA, ktorá zaznamenala dva milióny pozitívnych prípadov. Do 20. septembra tohto roka sa toto číslo viac ako zdvojnásobilo na 4,4 milióny prípadov. V týchto dňoch ale dochádza k výraznému obratu; tento slnečný štát totiž hlási najnižšiu pozitivitu na 100-tisíc obyvateľov v rámci celých Spojených štátov, informovala Univerzita Johnsa Hopkinsa. Minulú sobotu (18.9.) to bolo napríklad len 24,99 prípadu na 100-tisíc ľudí.

Podobný vývoj sa odohráva v ďalších niekdajších ohniskách nákazy. Maryland hlási v posledných dňoch len desiatky nových infekcií na 100-tisíc obyvateľov a New Jersey zhruba tak isto, zatiaľ čo Florida aj naďalej ostáva epicentrom pandémie s najvyššou pozitivitou vyše 260 nových prípadov na 100-tisíc obyvateľov.

Zdroj: TASR/AP/Lynne Sladky

Priaznivý vývoj v Kalifornii je podľa odborníkov výsledkom vysokej miery zaočkovanosti. Podľa najnovších údajov tam dostalo najmenej prvú dávku vakcíny takmer 80 percent populácie. "Už viac ako 77 percent obyvateľov je zaočkovaných najmenej jednou dávkou. V súčasnosti sa môžeme pochváliť najnižším prírastkom prípadov ochorenia COVID-19 v celej krajine. Pandémiu porazíme jedine vďaka očkovaniu," napísal na Twitteri kalifornský guvernér Gavin Newsom.

NEW: Over 70% of Californians are vaccinated with at least one dose.



We now have the lowest COVID case rate in the nation.



Vaccines are how we end this pandemic.