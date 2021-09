Španielsko bičujú prívalové dažde: Utopili sa dve turistky

Agentúra EFE informovala o úmrtí dvoch nemeckých turistiek, ktoré sa so štyrmi priateľmi v noci na baleárskom ostrove Malorka vydali do mora kúpať aj napriek varovaniu pred veľkými vlnami. Jedna žena vo veku 23 rokov zomrela na mieste, druhú vo veku 25 rokov previezli v kritickom stave do nemocnice, kde asi hodinu pred poludním zomrela. Ich štyrom kamarátom sa podarilo z mora dostať včas.

Zdroj: SITA/ AP Photo/Joan Mateu Parra

V časti Katalánska a vo Valencii v stredu prúd vody a bahna zničil rad domov a strhával so sebou autá. Rovnaká situácia bola v provincii Toledo, kde na diaľnici bahno uväznilo desiatky áut. Niektorých ľudí museli z ich vozidiel v stredu vyslobodzovať hasiči. Niektoré cesty sú stále neprejazdné.

Z obci Alcanar (katalánska provincia Tarragona) muselo 77 ľudí stráviť noc v hoteloch či telocvičniach. Podľa denníka El País tam spadlo v stredu za tri hodiny 252 litrov vody na meter štvorcový, za celý rok tam naprší asi dvojnásobok.

Aj dnes platí vysoké nebezpečenstvo kvôli dažďom na Malorke a Menorce, kde hrozia opäť veľké vlny, varovanie platí aj pre Tarragonu, Castellón a Valenciu. Nižší stupeň rizika bol pre dnešok kvôli dažďom vyhlásený aj pre niekoľko oblastí v centrálnej časti Španielska, vrátane Madridu, a tiež pre katalánsku Barcelonu.

