VIDEO USA znefunkčnili pred odchodom z Afganistanu desiatky kusov vojenskej techniky

Američania v snahe znefunkčniť svoje lietadlá porozbíjali okná kokpitov či poškodili pneumatiky kolies na ich podvozku. "Tie lietadlá už nikdy nebudú lietať ... nikdy ich nikto nebude schopný ovládať," uviedol podľa BBC veliteľ amerických ozbrojených síl na Blízkom východe generál Kenneth McKenzie.

Podľa McKenzieho americkí vojaci pred zavŕšením dvojtýždňovej evakuácie z krajiny ovládanej Talibanom "demilitarizovali" alebo znehodnotili 73 lietadiel, približne 70 obrnených vozidiel MRAP, ktorých cena sa môže pohybovať v hodnote až milión dolárov za kus, a 27 vojenských terénnych vozidiel známych pod názvom Humvee. Americká armáda podľa agentúry AFP okrem toho zanechala v Kábule aj systém C-RAM, určený na likvidáciu rakiet a delostreleckých a mínometných granátov, ktorý pred svojim odchodom taktiež vyradila z prevádzky.

Ako uvádza BBC, video na sociálnej sieti Twitter zverejnené reportérom denníka Los Angeles Times ukazuje, ako bojovníci Talibanu vstupujú do letiskového hangáru a obhliadajú americké lietadlo. Už dávnejšie boli zverejnené zábery zachytávajúce talibov s ukoristenými americkými zbraňami či vozidlami. Časť z tohto arzenálu Taliban ukoristil na afganských vojenských základniach. Ďalšiu výzbroj im odovzdali vojaci, ktorí prebehli z vládnych síl, približuje BBC.

The heartbreaking reality for tens of thousands who helped #USA #military, #NGOs & contractors in #Afghanistan the last 20 years as told by @latimes @theCindyCarcamo:‘Their hope is me.'Afghan family in L.A. is running out of time to rescue family in Kabul https://t.co/3Fa3wGWGGb