Krvavý DEŇ pre USA: Zahynulo 13 vojakov! Rylee (†20) bol na svojej prvej misii, dieťa už nikdy nespozná

Bombový útok pri kábulskom letisku si vyžiadal najmenej 170 mŕtvych. Počty sa líšia a úrady ich ešte oficiálne nepotvrdili. Medzi obeťami bolo aj 13 amerických vojakov. Američania dnes podnikli odvetný útok, pri ktorom mal zahynúť údajný "plánovač", ktorý patril k odboží Islamského štátu. To však nevráti životy stovkám civilistov a ani americkým vojakom.

Viaceré americké médiá priniesli informácie o indentitách vojakov, ktorí pri útoku zahynuli. Medzi obeťami bol aj len 20-ročný námorník a budúci otec z Wyomingu. Informáciu potvrdili predstavitelia štátu Wyoming, ale aj sestra vojaka Ryleeho McColluma.

Na snímke Rylee McCollum (vpravo) a Eli Stone počas vianočnej oslavy v roku 2019. Zdroj: SITA/Regi Stone via AP

"Som zdrvený z toho, keď som sa dozvedel, že Wyoming stratil jedného zo svojich vlastných pri teroristickom útoku v Kábule," uviedol guvernér Mark Gordon vo vyhlásení, v ktorom poďakoval McCollumovi za jeho službu. Jeho smrť potvrdila pre CNN aj jeho rodina. Roice McCollumová, jeho staršia sestra, povedala, že jej mladší brat bol skvelý muž s veľkou vášnou pre námorníctvo. Srdce mala na kúsky rozmetané aj jeho ďalšia sestra Chi.

McCollum bol hodnosťou slobodník. "Bol to syn, brat, manžel a otec dieťaťa, ktoré sa má narodiť len o tri týždne," povedala CNN v stanovisku. Námorníkom chcel byť celý život tak veľmi, že už ako dieťa nosil hračkársku pušku, plienku a kovbojské čižmy.

Jeho sestra uviedla, že pre jej brata šlo o prvé nasadenie do akcie a bol odhodlaný slúžiť v pechote. Do Afganistanu ho poslali v čase, keď začala evakuácia. V čase bombového útoku sa nachádzal na kontrolnom bode. "Po ukončení služby svojej krajine sa chcel Rylee stať učiteľom dejepisu a trénerom wrestlingu," povedala.

Jej brat bol tvrdý, ale milý a milujúci človek, ktorý mnohých ovplyvnil. "Rylee bude vždy hrdina, a to nielen za maximálnu obetu, ktorú priniesol našej krajine, ale aj za to, ako ovplyvnil každý život okolo neho k lepšiemu. Spravil nás silnejšími, láskavejšími a naučil nás milovať hlbšie. Milujeme ťa, Rylee," dodala zdrvená sestra v mene rodiny.

Medzi obeťami bol aj 22-ročný zdravotník Maxton Soviak z Ohia. "Bol veľmi pýšný na to, že patril k námorníctvu a bol pre mariňákov "diabolským doktorom"," povedali jeho rodičia Rachel a Kip. S mamou sa poslednýkrát rozprával cez FaceTime. Lúčil sa s ňou a ona mu povedala, aby si dával pozor. "Povedal... Neboj sa mamka, moji chlapci ma kryjú, nedovolia, aby sa mi niečo stalo. Dnes si uvedomila, že tam šli všetci spolu...," uviedli rodičia v stanovisku.

