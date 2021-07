S hrozbami povodní bojujú aj Česku: Hladiny riek sa dvihli! Na viacerých miestach platia výstrahy

Tretí povodňový stupeň je v Libereckom kraji na Svitávce v Zákupoch v Českolipsku, v Plzeňskom kraji dosiahli najvyšší povodňový stupeň Otava v šumavskom Rejštejně a v Sušici v Klatovsku. Na Českolipsku museli hasiči evakuovať obyvateľov v Písečné a Dobranově, a v noci aj 28 ľudí z kempu pri Svitave. Hladiny niektorých riek a potokov môžu opäť vystúpiť na niektorý z povodňových stupňov.

Hladiny riek sa dvihli

V Libereckom kraji intenzívne dažďe v noci zdvihli hladiny Šporky a Dobranovského potoka v Českolipsku. Rozvodnený Dobranovský potok zaplavil cestu, podľa českolipskej starostky Jitky Volfové (ANO) hasiči ráno evakuovali obyvateľov zhruba 20 domov pozdĺž potoka.

9:15 hod - V Jablonném v Podještědí došlo k utržení jednoho ze dvou stavidel Mlýnského rybníka. Hasiči zajistili provizorní opravu dřevěnými deskami, aby snížili průtočnost. KOPIS HZS LK informovalo starosty obcí ve směru toku o zvýšené hladině. pic.twitter.com/A8f9dYBY2I — HZS LIBERECKÉHO KRAJE (@hzs_lk) July 18, 2021

Z Písečnej evakuovali hasiči 37 ľudí, väčšina šla k známym, päť ich ubytovali v ubytovni v Zákupoch. Iba do polnoci mali hasiči výjazdy v Libereckém kraji k 140 udalostiam, väčšinou k čerpaniu vody. Zatiaľ, čo v sobotu spôsobila voda najväčšie problémy v Liberecku, v súčasnosti je viac zasiahnuté Českolipsko. Hodinu pred polnocou zachraňovali hasiči v Kunraticiach pri Cvikove obyvateľov zatopeného rodinného domu. Na mieste preteká Svitávka, na ktorej bol v tom čase stav ohrozenia, teda tretí povodňový stupeň. Teraz už voda klesla.

Na profilu v Rejštejně dosaženo 3.SPA. Souběžně byl vydán pro ORP Sušice extrémní stupeň povodňového ohrožení. V dalších hodinách očekáváme další růst na profilech Otavy dále po proudu. pic.twitter.com/JA0YLAgJED — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) July 18, 2021

V Rejštajne v Plzeňskom kraji podľa meteorológov dnes spadlo njaviac zrážok v šumavskom Březníku, 63,6 litrov vody na meter štovrcový, v neďalekej Filipovej Huti napršalo dnes 55,4 milimetrov zrážok, v Nepomuku v južnom Plzeňsku 58,4 milimetrov, pričom 48 milimetrov spadlo za jednu hodinu. Zrážky sa prejavili na hladine riek. Povodňové stupne dosiahli šumavské rieky Otava, Vydra i Křemelná. Vydra a Křemelná sa zdvihli na druhý stupeň, teraz ich hladiny klesajú. Druhý povodňový stupeň je už len na Křemelnej.

Dramatická situácia je aj na Českolipsku, starostka Českej Lípy uviedla, že museli evakuovať obyvateľov.

Pomaly klesá Otava v Rejštajne, ktorá se zdvihla z polnočných 96 centimetrov na ranných 195 centimetrov, v Sušici hladina Otavy stále stúpa z 57 centimetrov o polnoci na 194 centimetrov 9:30. Druhý stupeň bol ráno na Klabave v Hrádku na Rokycansku a v Bradave, v Žákavě v Plzeňsku. Obe rieky už klesli na prvý stupeň, na druhý naopak stúpla Úslava v Plzni - Koterově.

Hasiči v Plzeňskom kraji podľa svojho webu, na ktorom zverejňujú svoje ukončené zásahy, nemajú zatiaľ dnes zvýšený počet výjazdov. Zásahy v kategórii technickej pomoci, kam spadá napríklad čerpánie vody a odstraňovanie nebezpečných stavov v súvislosti so záplavami, ukončili zatiaľ dnes tri - odstraňovali spadnuté stromy.

V Juhočeskom kraji prekonala hranicu prvého povodňového stupňa Volyňka v Sudslaviciach v Prachaticku. Teraz už klesla pod hranicu prvého stupňa, prekonali ho ale Teplá Vltava v Lenore a Černá v Ličove. Silné dažďe zdvihli v Královéhradeckom kraji hladinu Úpy. Druhého povodňového stupňa, teda pohotovosti, dosiahla Úpa dnes ráno v trutnovskom Hornom Starom Meste. Pred 8:00 klesla z druhého na prvý povodňový stupeň.

Povodne poškodili domy i mosty

V Děčínsku sa situácia po sobotných dažďoch upokojila, dnes prestalo pršať, hladiny potokov a riek opadli. Niekde ale stále zostáva voda aj na cestách, neiktoré vozovky sú poškodené. V Děčíne sa odtrhlo niekoľko svahov, voda natiekla aj do jednej z budov magistrátu. Velké škody napáchala voda v Dolnej Poustevne, poškodené sú cesty a niekoľko mostov, v domoch mali trištvrte metra vody. Niektorým mostom museli hasiči odrezať zábradlie, pretože bránilo prietoku vody. Povedal to starosta Dolnej Poustevny Robert Holec (Město mého života).

"Máme poškodené tri mosty, jeden sa nám zdvihol, budeme je musieť uzavrieť a opraviť," povedal starosta. Voda podľa neho zaplavila domy okolo potoka, běhom hodiny sa jeho hladina zdvihla o tri metre. "Bolo to hrozne rýchle, o jednej v noci začalo pršať a o poldruhej mi už volali ľudia, že sa voda ženie do polí, a o tretej už bola von z koryta. Spláchlo to aj autá zaparkované pri vode. Museli sme ich vyťahovať z priekopy," popísal situáciu Holec.

Voda v Poustevne už opadla a ľudia začali upratovať. "Už ráno sme to obišli, pristavujeme kontejnery na odpad, mestskí úradníci a hasiči obchádzajú ľudí a pomáhajú hlavne seniorom. Snažíme sa zohnať pre postihnutých aj nejakú finančnú pomoc, pretože domy v záplavovej oblasti sa nedajú poistiť, a ľudia mali trištvrte metra vody v domoch," dodal starosta. Nie je to prvýkrát, čo veľká voda postihla Poustevnu, veľké boli aj záplavy v roku 2010.

V Děčíně sa dnes ráno zišla povodňová komisia, aj tam už začali upratovať a vyčíslovať škody. "Máme zničené cesty, chodníky, cesta na Žleb je zavalená kameňmi, bude tam potrebná ťažká technika na ich odstránenie. Vytopenú máme budovu magistrátu A3, hasiči to idú vyčistiť bolo tam asi päť centimetrov blata. V časti Bělá ešte stále tečie voda po ceste a zostali tam lagúny," povedal hovorca magistrátu Luděk Stínil. Jílovský potok, ktorý v sobotu páchal njaväčšie škody, klesol zhruba o dva metre, ľudia v okolí začali upratovať pivnice a garáže, ktoré im voda zaplavila.

Podľa informacií z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) intenzívne dažde zasiahli hlavne Šluknovský výbežok. Najviac v katastri Lobendavy, kde od piatku spadlo cez 130 litrov vody na meter štvorcový. Rozvodnili sa potoky a rieky, kanalizácia nezvládala odvádzať prívaly vody. "V súvislosti s búrkou evidujeme 150 udalostí, po polnoci sa situáce upokojila, v súčasnej dobe už prebieha iba odčerpávanie pivníc a upratovanie ciest, a tiež stromov," povedal hovorca Hasičského záchranného zboru Ústeckého kraja Milan Tabi.