KORONAVÍRUS Efekt tretej dávky vakcíny bude známy o dva týždne: Izrael pripúšťa sprísnenie opatrení

"Verím, že v najbližších dvoch týždňoch uvidíme, či badať zmenu trendu a či sa spomaľuje nárast chorobnosti," uviedol Segal v rozhovore pre izraelský armádny rozhlas. Dodal, že ak zmena nenastane, bude zrejmé, že tzv. booster nemá očakávaný účinok a v Izraeli "možno budeme musieť znova sprísniť obmedzenia".

Izrael začal 1. augusta podávať tretie posilňovacie dávky populácii staršej ako 60 rokov. Doteraz ju už dostalo viac ako 700.000 ľudí. Segal v rozhovore súčasne vyjadril nádej, že izraelská vláda čoskoro schváli tretiu dávku vakcíny proti covidu aj pre mladšie ročníky.

Third vaccines (also known as booster shots) against #COVID have already been administered to 600,000+ elderly Israelis & immunocompromised patients.



📸Haim Zach, @GPOIsrael pic.twitter.com/uc335dDivS