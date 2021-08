V Česku pribudlo 103 nových prípadov KORONAVÍRUSU: Variant delta je už v 97 percentách vzoriek

Očkovacie centrum proti chorobe COVID-19 na výstavisku v Brne ukončí svoju činnosť k 31. augustu. Uviedla to brnenská primátorka Markéta Vaňková. Od septembra sa bude očkovať v areáli Fakultnej nemocnice Brno. V súvislosti s covidom eviduje ministerstvo zdravotníctva k pondelku 30.363 úmrtí. V nedeľu bolo zdokumentovaných 17.950 podaných vakcín. Od začiatku očkovacej kampane bolo v Česku podaných 10.672.379 očkovacích látok, informujú Novinky.cz.

V českých nemocniciach je s covidom aktuálne hospitalizovaných 48 pacientov, pričom 11 z nich je vo vážnom stave. Priemerná týždenná incidencia na 100.000 obyvateľov je na úrovni 11 potvrdených prípadov.

Za nedeľu pribudlo 103 nových ochorení, pred týždňom to bolo 77, v sobotu 153, pričom reprodukčné číslo R sa už druhý deň drží nad kritickou hodnotou jeden. Do Českej republiky je od pondelka ťažší návrat z Islandu, Estónska a (portugalskej) Madeiry; na takzvanej cestovateľskej mape sa presúvajú do červenej kategórie s vysokým rizikom nákazy.

Variant delta je už v 97 percentách vzoriek

V Česku už takmer úplne dominuje koronavírusový variant delta, ktorý vytláča iné varianty tohto vírusu. Český Štátny zdravotný ústavy (SZÚ) uviedol vo svojej pravidelnej týždennej správe, že až 97 percent testovaných vzoriek vykazovalo prítomnosť variantu delta, informovali v pondelok české médiá. Predtým v ČR dominoval variant alfa, ktorý teraz predstavuje menej ako štyri percentá nakazených.

Za posledné dva týždne bolo metódou tzv. diskriminačných PCR testov vyšetrených 1787 vzoriek, uviedol SZÚ. Variant delta bol prítomný až v 97 percentách takto vyšetrených vzoriek. Variant alfa zaznamenali v necelých štyroch percentách. Ostatné varianty mali veľmi malý podiel zodpovedajúci menej než jednému percentu vzoriek.

Výskyt nového variantu môže s istotou potvrdiť až tzv. celogenomová sekvencia DNA vírusu, na ktorú sa posiela len približne desať percent vzoriek. V ČR bolo takto od začiatku roka sekvenovaných 6155 vzoriek, a za posledný týždeň 376, uvádza portál Blesk.cz. Variant delta dominuje aj v najnovších vzorkách.

Spätným skúmaním starších vzoriek novým algoritmom bol detegovaný aj subvariant delty označovaná ako AY.3. "Subvariant AY.3 bol vyhodnotený spätnou analýzou s použitím nového výpočtového algoritmu už skôr osekvenovaných vzoriek. Takúto kontrolou prešli všetky pozitívne vzorky od mája tohto roku," uviedla vedúca českého Národného referenčného laboratória Helena Jiřincová.

Riaditeľka SZÚ Barbora Macková uviedla, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že v prípade subvariantu AY.3 by malo covidové ochorenie iný priebeh. "AY.3 sa zatiaľ v ČR našla iba v minime prípadov, v 19 z celkom 773 celogenomovo osekvenovaných vzoriek varianty delta," uviedla Macková.