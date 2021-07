KORONAVÍRUS Delta variant je varovaním, že vírus sa vyvíja, tvrdí WHO

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zdôraznila, že delta variant koronavírusu SARS-CoV-2 je varovaním, ktoré má podnietiť rýchlu reakciu pred tým, ako sa objavia nebezpečnejšie mutácie. Informovala o tom agentúra AFP.

"Delta je varovaním, že vírus sa vyvíja, ale je aj výzvou konať - urobiť niečo skôr, ako sa objavia nebezpečnejšie varianty," vyhlásil v piatok na brífingu v Ženeve riaditeľ WHO pre mimoriadne situácie Mike Ryan.

Zdôraznil, že delta variant zastavia "rovnaké opatrenia, aké sme použili predtým, najmä ak pridáme očkovanie". Uviedol, že treba "tvrdo pracovať, pretože vírus sa stal účinnejším a rýchlejším".

Zároveň pripomenul, že naďalej účinné sú všetky doteraz prijaté a používané opatrenia proti šíreniu covidovej nákazy, lebo "znižujú prenos". Ide o fyzické rozstupy, nosenie rúšok, hygienu rúk a obmedzenie času tráveného s vyšším počtom ľudí v zle vetraných priestoroch.

Technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre reakciu na COVID-19 Maria Van Kerkhoveová na brífingu uviedla, že delta variant, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v Indii, sa najviac prenáša medzi ľuďmi, ktorí sa združujú. WHO podľa jej slov nemá vedecký dôkaz o tom, že by sa delta variant zameriaval osobitne na deti.

Variant delta bola doteraz zistený v 132 krajinách a je infekčnejší ako predchádzajúce varianty koronavírusu SARS-CoV-2 vrátane tých, ktoré boli označené za "vyvolávajúce znepokojenie".

Van Kerkhoveová informovala, že vedci sa teraz snažia lepšie pochopiť "dynamiku delty a prečo je prenosnejšia". "Existovali nejaké náznaky, že (niektoré) varianty cielia konkrétne na deti, ale v skutočnosti to tak nie je. To, čo vidíme, je, že varianty sa zamerajú na tých, ktorí sa sociálne miešajú," povedala Van Kerkhoveová.

"Vidíme, že varianty, ktoré kolujú, infikujú ľudí, ak neprijmú náležité opatrenia," upozornila s odkazom na napr. fyzické odstupy či vyhýbanie sa zhromažďovaniu v zle vetraných, preplnených vnútorných priestoroch.

WHO tiež podľa AFP zverejnila plány, v ktorých podrobne opisuje spôsoby, ako je možné bezpečne otvoriť školy a dosiahnuť, aby aj zostali otvorené. Predpokladom pre to je obmedziť komunitný prenos, zdôraznila Van Kerkhoveová.