KORONAVÍRUS New York nariadil očkovanie alebo pravidelné testovanie mestských zamestnancov

NEW YORK - Americké mesto New York bude od 13. septembra vyžadovať od všetkých svojich zamestnancov, aby sa preukázali potvrdením o očkovaní proti novému koronavírusu alebo aby každý týždeň absolvovali test. Oznámil to v pondelok newyorský starosta Bill de Blasio, informovala agentúra AFP.