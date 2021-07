Francúzski vyšetrovatelia vzniesli obvinenia z konfliktu záujmov voči ministrovi spravodlivosti

Obvinenia boli vznesené po takmer šesťhodinovom výsluchu ministra na špecializovanom súde v Paríži, do ktorého kompetencie patria previnenia členov vlády. Dupond-Moretti je podozrivý z toho, že zneužil svoju ministerskú pozíciu na vyrovnanie si účtov so svojimi oponentmi z čias, keď pôsobil ako právnik. On sám obvinenia odmieta ako pomstu zo strany predstaviteľov justičných orgánov, ktorí chcú dosiahnuť jeho odchod z funkcie.

Ide vôbec o prvého francúzskeho ministra spravodlivosti, obvineného počas pôsobenia vo funkcii. Právnici Duponda-Morettiho avizovali, že sa budú snažiť o stiahnutie obvinení. Vyšetrovatelia už 1. júla vykonali prehliadku v kancelárii Duponda-Morettiho, ktorá trvala približne 15 hodín. Obvinenia sa týkajú ministrom iniciovaných administratívnych konaní voči trojici sudcov, ktorí v minulosti preverovali jeho telefonickú komunikáciu v rámci vyšetrovania exprezidenta Nicolasa Sarkozyho.

Súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron zatiaľ svojho ministra bráni s tým, že Dupond-Moretti má rovnako ako každý iný občan právo na prezumpciu neviny a dokázanie toho, že sa nedopustil ničoho zlého. Pre konflikt záujmov bol v minulosti vyšetrovaný a neskôr obvinený aj iný člen Macronovej vlády, minister pre rozvoj Richard Ferrand, ktorý musel v tejto súvislosti v roku 2017 po mesiaci odísť z funkcie. V súčasnosti pôsobí ako predseda dolnej komory francúzskeho parlamentu.