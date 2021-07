Experti varujú politikov: Neprirovnávajte koronavírus ku chrípke

Epidemiológovia po celom svete sú v pohotovosti! Ohlásenie niektorých krajín, že postupne budú zmierňovať koronavírusové opatrenia, vyvoláva v zdravotníckych odborníkoch paniku. Považujú za veľkú chybu degradovať koronavírus na sezónnu chrípku alebo ju s ňou stotožňovať. Toto rozhodnutie by mohlo viesť k novej vlne úmrtí. Informuje o tom britský The Sun.

Hrozí nová smrtiaca vlna

Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že s koronavírusom sa bude zaobchádzať ako s chrípkou, akonáhle bude očkovanosť v krajine vyššia ako 80 percent. „Ak je to ako chrípka, mali by sme sa k tomu správať ako k chrípke, čo znamená, že neexistujú žiadne zákazy,“ uviedol Morrison. Preto neexistuje žiadny štvorstupňový plán cesty z lockdownu. Austrálčania zjavne môžu očakávať, že sa hranice otvoria opäť už v roku 2022.

Austrália je v súčasnosti jednou z krajín s najprísnejšími karanténnymi predpismi. Tí, ktorí vstupujú do krajiny, sa musia v hoteli izolovať dva týždne a Austrálčanom je v súčasnosti zakázané opustiť krajinu bez povolenia.

Nebezpečné prirovanie k chrípke

Mnoho zdravotníckych expertov považuje porovnanie s chrípkovou epidémiou za nesprávne. Podľa experta na choroby Sumana Majumdara, ak chcete skutočne porovnávať, museli by ste porovnať koronavírus s osýpkami. „Namiesto chrípky by som povedal, že osýpky by si mohli byť podobnejšie, pretože osýpky sú katastrofálne, ak sú nekontrolované v neočkovanej populácii,“ cituje Majumdara denník The Sun.

Veľká Británia plánuje uvoľniť opatrenia

Premiér Veľkej Británie Boris Johnson tiež v súčasnosti plánuje zmiernenie opatrení, aj keď počty nákaz koronavírusom vďaka variantu delta opäť stúpajú. Britom povedal, že s vírusom musíte jednoducho žiť. Od 19. júla sa predpokladá, že v Spojenom kráľovstve sa už nebudú musieť nosiť rúška na tvár.

Strach z variantu lambda

Zdravotnícki odborníci s veľkým znepokojením sledujú aj šírenie variantu lambda. Koronavírusový variant, ktorý sa doteraz vyskytoval hlavne v Latinskej Amerike, je v súčasnosti pod drobnohľadom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vďaka svojim mutáciám môže byť verzia vírusu nákazlivejšia alebo bude s ňou ťažšie bojovať ľudský imunitný systém, uviedol nedávno ženevský úrad OSN.

Spoľahlivé štúdie a potvrdené nálezy o tom ešte nie sú k dispozícii. Vedci v súčasnosti predpokladajú, že mutácia lambda koronavírusu môže prekonať z hľadiska infekčnosti predtým známe varianty Delta (prvýkrát identifikované v Indii), Alpha (predtým britský variant) a Gamma (predtým ako známy brazílsky variant).