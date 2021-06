Bezpečnostná rada OSN podporila zotrvanie Guterresa na poste generálneho tajomníka

NEW YORK - Bezpečnostná rada OSN v utorok podporila druhé funkčné obdobie Antónia Guterresa na poste generálneho tajomníka OSN, informovali agentúry DPA a AFP.

Generálneho tajomníka OSN vymenúva Valné zhromaždenie svetovej organizácie práve na odporúčanie BR OSN. Očakáva sa, že Valné zhromaždenie zasadne ešte do konca júna. Nové funkčné obdobie generálneho tajomníka OSN by malo začať 1. januára 2022. Bývalý portugalský premiér António Guterres pôsobí na tomto poste od roku 2017 a nemal nijakých protikandidátov, ktorí by mali záujem pôsobiť v tomto úrade nasledujúce funkčné obdobie.