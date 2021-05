KORONAVÍRUS Vakcína od Moderny je vysoko účinná u tejto skupiny ľudí!

"Cítime povzbudenie, že vakcína s označením mRNA-1273 je vysoko účinná pri ochrane pred ochorením COVID-19 u dospievajúcich ľudí," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Moderny Stéphane Bancel. "Tieto výsledky začiatkom júna predložíme americkému Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a regulačným úradom po celom svete a požiadame ich o schválenie," dodal Bancel.

Ak vakcína dostane "zelenú", ako sa aj očakáva, bude to druhá očkovacia látka proti covidu schválená na použitie pre dospievajúcich ľudí v USA – po vakcíne od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech, ktorú začali podávať tento mesiac ľuďom vo veku 12 až 15 rokov. Moderna zapojila do štúdie 3732 dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov, pričom dvom tretinám dala náhodne dve dávky vakcíny a zvyšok dostal placebo. Po dvoch dávkach neboli v zaočkovanej skupine zaznamenané žiadne príznakové ochorenia covid, v porovnaní so štyrmi prípadmi v skupine s placebom – to znamená, že dávky vakcíny boli 100-percentne účinné. U dospievajúcich je menšia pravdepodobnosť, že sa nakazia a dostanú covid, než u dospelých.

Štúdia skúmala účinnosť aj podľa prísnejšej definície covidu, ktorá si vyžaduje okrem pozitívneho testu len jeden príznak. Na základe tejto definície mala vakcína 93-percentnú účinnosť po prvej dávke. Vakcína označovaná ako mRNA-1273 bola vo všeobecnosti dobre znášaná, zhodne s tým, čo sa pozorovalo u dospelých, a bez žiadnych závažnejších zdravotných ťažkostí. Väčšina vedľajších účinkov bola slabá až mierna a išlo napríklad o bolesť v mieste vpichu, bolesť hlavy, únavu, bolesť svalov a zimnicu.

Hoci dospievajúci sú oveľa menej náchylní na ťažký priebeh covidu než dospelí, odborníci sú presvedčení, že aj ich je potrebné očkovať, aby sa dosiahla imunita obyvateľstva proti tomuto ochoreniu.

Spojené štáty budú mať podľa Bieleho domu ešte počas utorka plne zaočkovaných 50 percent z 332 miliónov obyvateľov, ale tempo očkovania v krajine sa spomaľuje, pretože ľudia váhajú. Prezident Joe Biden si stanovil cieľ mať zaočkovaných 70 percent dospelých aspoň jednou dávkou vakcíny do 4. júla. Súčasný údaj je na úrovni takmer 62 percent.