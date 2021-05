Britský minister obrany označil Rusko za najväčšiu hrozbu

Ben Wallace a Boris Johnson

Zdroj: SITA/AP

LONDÝN - Britský minister obrany Ben Wallace v rozhovore pre denník The Daily Telegraph povedal, že Rusko predstavuje pre Spojené kráľovstvo najväčšiu hrozbu a jeho ponorky pravidelne krúžia v okolí britského pobrežia. Informovali o tom v noci na nedeľu na svojich webových stránkach denníky The Daily Telegraph a The Sun.