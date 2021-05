Americký minister zahraničných vecí vyzýva Hongkong na prepustenie prodemokratických aktivistov

"Spojené štáty americké stoja na strane hongkonského ľudu a nesúhlasia s odsúdením aktivistov za účasť na spomienkovej udalosti. Všetci tí, ktorí boli zatknutí za nenásilné vyjadrenie svojich práv a slobôd, by mali byť okamžite prepustení," napísal Blinken na Twitteri.

Štyria mladí aktivisti Joshua Wong, Lester Shum, Tiffany Yuenová and Janelle Leungová boli zatknutí vlani v júni za účasť na nepovolenom zhromaždení. Wong, Shum and Yuenová čelia obvineniam aj na základe nového zákona o národnej bezpečnosti a v prípade dokázania viny im hrozí doživotie, uvádza agentúra AFP.

The United States stands with the people of Hong Kong and rejects the sentencing of activists for attending a Tiananmen commemoration. All those imprisoned for nonviolent exercise of guaranteed freedoms should be freed immediately.