Dánsko od štvrtka uvoľňuje opatrenia: Spúšťa sa používanie KORONAPASU

Bary, reštaurácie a kaderníctva, ktoré sú už otvorené, už nebudú vyžadovať rezervácie. Pri vstupe do prevádzok však musia všetci predložiť koronapas, ktorý potvrdzuje, že osoba má negatívny test na koronavírus nie starší ako 72 hodín, bola zaočkovaná alebo sa z choroby nedávno zotavila. Do svojich tried sa vrátia aj všetci žiaci základných škôl a od 21. mája tiež univerzitní študenti.

Vonkajšie akcie budú obmedzené na maximálne 2000 divákov a limit pre súkromné stretnutia sa zvýši na 50 osôb v interiéroch a 100 v exteriéroch. Na majstrovstvá Európy vo futbale v júni a júli, keď sa v hlavnom meste Kodaň uskutočnia štyri zápasy, vláda umožní účasť 16.000 fanúšikov na každom zápase.

Očakáva sa, že očkovacia kampaň v Dánsku, ktorá sa spomalila rozhodnutím nepoužívať vakcíny od spoločností AstraZeneca a Johnson & Johnson pre zriedkavé, ale závažné vedľajšie účinky, skončí do konca augusta. Doteraz bolo úplne zaočkovaných 11,5 percenta Dánov a 23,4 percenta dostalo prvú dávku.