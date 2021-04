Hamáček do Moskvy nepoletí: Babiš mu cestu zakázal

PRAHA - Český vicepremiér Jan Hamáček do Moskvy v pondelok napokon neodletí. S cestou, ktorá vzbudzovala vášne naprieč celým českým politickým spektrom, totiž nesúhlasil premiér ČR Andrej Babiš, uviedol v piatok pre webový server denníka Mladá fronta DNES dobre informovaný zdroj z prostredia vlády.

Ministerský predseda bez podrobností uviedol, že Hamáčkovi odporučil zrušenie cesty. Hamáček, ktorý je aj ministrom vnútra a povereným šéfom českej diplomacie, plánoval odletieť do Moskvy so zámerom vyjednávať o nákupe proticovidovej vakcíny Sputnik V. "Ak sa tak nestane, najskôr sa zrejme nebude mať ako do Moskvy dostať. Armáda síce vyhovela žiadosti ministerstva vnútra na využitie špeciálu, ale konečné slovo k tomu bude mať premiér," spresnil zdroj.

Hamáček sa mal v ruskej metropole stretnúť s ruským ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom, potvrdil bývalý predseda slovenského parlamentu Andrej Danko, ktorý sprostredkoval nákup Sputnika V pre Slovensko a mal Hamáčka na ceste do Moskvy i sprevádzať. Kto ďalší mal byť v delegácii, však nebolo isté. Údajne mal letieť aj Hamáčkov námestník Jakub Kulhánek, ktorý má byť v stredu vymenovaný za nového ministra zahraničných vecí. V ten istý deň sa však delegácia mala ešte len vracať.

Hamáček vzniknutú situáciu bezprostredne nekomentoval. Neobjasnil tak, kto ho mal do Ruska sprevádzať, keď kapacita lietadla je desať až 124 cestujúcich, a tiež či si cestu nechcel rozmyslieť sám, keď mu ju premiér neodporúčal. Jeho misia do Moskvy sa mala odohrať v atmosfére vyostrených diplomatických vzťahov medzi USA a Ruskom okrem iného aj pre vojenské manévre ruskej armády v blízkosti ukrajinských hraníc. Proti tejto ceste vystúpila v Poslaneckej snemovni aj opozícia, ktorá ju spochybňovala tiež v súvislosti s plánovanou výstavbou nového bloku atómovej elektrárne Dukovany.

V ČR totiž v uplynulých dňoch v tejto súvislosti rezonuje téma prípadného tendra pre ruskú spoločnosť Rosatom. Babiš vo štvrtok vyhlásil, že vakcíny nespadajú do Hamáčkovej agendy. Česko podľa jeho slov navyše už ponuku má a môže takmer okamžite získať 300.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V; čaká sa však na jej schválenie Európskou agentúrou pre lieky (EMA).