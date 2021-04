KORONAVÍRUS Muž (52) dostal iný typ vakcíny, ako chcel: Podal trestné oznámenie za ublíženie na zdraví!

Ilmo Wuff sa odmieta zmieriť s tým, že podľa jeho názoru dostal nesprávnu vakcínu. Pretože je to rizikový pacient, ktorý trpí pľúcnou chorobou CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc). „Sotva vôbec vyjdem z domu, pretože sa bojím nakazenia - to by bolo smrteľné,“ povedal muž z dolnosaského Gifhornu.

Pri registrácii bola sľúbená vakcína Pfizer/BioNTech

Tento 52-ročný muž dostal očkovanie koncom marca - pritom ho ubezpečili, že dostane vakcínu od spoločnosti BioNTech. Jeho rodinný lekár tiež „potvrdil, že pre mňa prichádza do úvahy iba Biontech“. Ale očkovacie centrum ho vyslalo tam, kde sa očkovalo vakcínou AstraZeneca. Dobre informovaný človek, ktorý sa chcel zaočkovať, dal jasne najavo, že použitie vakcíny od britsko-švédskeho výrobcu sa osobám mladším ako 60 rokov neodporúča, iba ak je to z lekárskeho hľadiska opodstatnené.

AstraZeneca statt Biontech: Risikopatient aus Gifhorn stellt Strafanzeige https://t.co/z8id6gy4Bt — Aller-Zeitung (@azgifhorn) April 7, 2021

Vedúci lekár údajne vyvíjal nátlak

Mužovi nakoniec v očkovacom centre potvrdili, že by mu mala byť podaná injekcia Biontech. Potom sa však ukázal hlavný lekár a zakročil. "Ak budem trvať na spoločnosti Biontech, potom sa v ten deň nedočkám očkovania a potom by som musel dlho čakať na ďalší termín," opisuje Nemec rozhovor s lekárom. Pretože sa obával o svoje zdravie, nakoniec vzal dávku AstraZeneca.

Neskôr ho toto rozhodnutie rozčuľovalo: Pod heslom „to nebudem akceptovať“ Wuff nakoniec išiel na políciu a podal trestné oznámenie za ublíženie na zdraví. Podľa Aller-Zeitung očkovacie centrum nechcelo celú záležitosť komentovať.