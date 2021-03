KORONAVÍRUS Požiadavka mať pri návrate do Českej republiky negatívny test je nezákonná

PRAHA - Opatrenie, ktoré nariaďuje občanom Česka povinnosť mať pri ceste do ČR negatívny test na koronavírus, označil pražský mestský súd za nezákonné. Rozsudok bude účinný od 5. apríla. Informácie priniesol v stredu spravodajský portál Novinky.cz.

Predseda súdneho senátu Aleš Sabol uviedol, že súd nechce zľahčovať hrozby spojené so šírením ochorenia COVID-19 ani snahy vlády chrániť ľudské životy a zdravie. "Ani vo svetle týchto hodnôt však nie je možné rezignovať na základné princípy právneho štátu a nemožno obmedziť právo občanov ČR na slobodný návrat do vlasti, ak to nie je bezpodmienečne nutné," vysvetlil Sabol.

Negatívny test pri návrate do Česka musia mať všetci ľudia, ak cestujú z krajín, ktoré sú na koronavírusovej mape označené inak než zelenou farbou. To znamená takmer všetky krajiny. Ďalší test potom musia ľudia pri návrate z väčšiny krajín absolvovať vo vlasti. Súd uviedol, že ministerstvo zdravotníctva dostatočne nevysvetlilo, prečo nestačí len test po návrate.

Právnici už skôr upozorňovali, že pre vstup občanov do ich vlastnej krajiny nemožno dávať podmienky. Vysvetlili, že občana nemožno do jeho krajiny nevpustiť len preto, že nemá test. Navyše, nie všetky štáty testujú masívne a v niektorých krajinách nie je možné získať test len tak na vyžiadanie - na to je potrebná indikácia napríklad lekárom, pripomenuli Novinky.cz.