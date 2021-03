Ďalší škandál v Rusku! Navaľnému po otrave zachránili život: Teraz sú obaja lekári mŕtvi

Alexej Navaľnyj (44) len o chlp prežil atentát s jedom Novičok v auguste 2020. Jeden z jeho záchrancov bol aj Sergej Maximišin († 55), vedúci lekár v nemocnici v ruskom Omsku. Lekár zomrel vo februári, ako informovala spravodajská stanica CNN.

Príčina smrti lekára nebola oficiálne uvedená. Vo vyhlásení nemocnice, v ktorej lekár zachránil Navaľnému život, sa hovorí: „S poľutovaním vám oznamujeme, že zástupca vedúceho lekára pre anestéziológiu a resuscitáciu pohotovostnej nemocnice Sergej Maximišin náhle zomrel.“

Teraz je údajne šéf pohotovostnej služby, kde Navaľného ošetrovali, takisto mŕtvy. Podľa správ ruských médií Rustam Agišev zomrel v piatok vo veku 63 rokov.

In Omsk🇷🇺, the head of the department of the local emergency hospital Rustam Agishev, where @navalny was treated last summer after poisoning with Novichok, died at the age of 63. In February, a deputy head of the same hospital, Sergey Maximishin, "suddenly" died at the age of 55. pic.twitter.com/3vhJDHqSqt