Japonský premiér plánuje navštíviť USA: Stretnutie s Bidenom má byť už v apríli

Japonský premiér Jošihide Suga

Zdroj: SITA/Yuichi Yamazaki/Pool via AP

TOKIO - Japonský premiér Jošihide Suga sa plánuje budúci mesiac v Spojených štátoch stretnúť s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Šlo by tak o prvé osobné stretnutie prezidenta Bidena so zahraničným lídrom od jeho nástupu do úradu, informoval v piatok generálny tajomník japonského úradu vlády Kacunobu Kató, ktorého citovala agentúra AFP.