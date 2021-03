VIDEO Desivé zábery: Dievčatko padá z 12. poschodia, potom sa stane niečo neuveriteľné!

HANOJ - Vo vietnamskej metropole Hanoj ​​spadlo dvojročné dievčatko z dvanásteho poschodia mrakodrapu - zachránil ho odvážny zákrok vodiča nákladného vozidla. Odvtedy je Nguyen Ngoc Manh oslavovaný ako „hrdina Vietnamu“ ako superhviezda a predseda vlády ho má údajne vyznamenať. Dieťa prežilo ľahko zranené a jeho 31-ročný záchranár je skromný: „Nemyslím si, že som hrdina. Každý by urobil to isté.“

Dievčatko preliezlo cez zábradlie balkóna v okrese Thanh Xuan a hrozilo, že spadne z 50 metrov. Manh bol nablízku, keď ho zúfalý krik susedov upozornil na nebezpečenstvo pre batoľa. Pokúsil sa prísť na to, kde by dieťa mohlo skončiť, a bežal tam, uviedol pre miestne médiá.

Necíti sa ako hrdina

Mladý muž vyliezol na baldachýn, ale tam sa pošmykol, keď dievča spadlo. Napriek tomu dokázal krátko pred nárazom dieťa chytiť a zachytiť tak jeho pád. Dievčatko bolo prevezené do nemocnice a zistilo sa, že má vykĺbený bedrový kĺb, ďalšie zranenia však neboli. Spasiteľ je skromný: „Nemyslím si, že som hrdina. Každý by urobil to isté,“ uviedol Manh v rozhovore. „Nemôžem uveriť, že som dievčaťu zachránil život.“

Nguyen Ngoc Manh je oslavovaný ako hrdina. Zdroj: YouTube.com/VietnamNews

Myslel na svoju dcéru

Záchranca sa pri akcii tiež ľahko zranil. "Vôbec som nepremýšľal," povedal. „Len som myslel na svoju dcéru, je v rovnakom veku.“ Vietnamský premiér Nguyen Xuan Phúc ho oslavoval ako hrdinu a uviedol, že keď sa dozvedel o záchrane, bol hlboko dojatý. Navrhol, aby bol muž vyznamenaný za jeho odvahu a odhodlanie.

Moment, keď hrdina zachytil dievčatko. Zdroj: YouTube.com/VietnamNews

Video nahrala zúfalá susedka. "Kde sú všetci? Je to také nebezpečné! Je niekto tam dole? Je niekto na tejto strane? Zbehnite dole na prvé poschodie!“, počuť na videu. Zábery priemyselnej kamery zase ukazujú, ako „hrdina Vietnamu“ vylezie na strechu prístavby a nakoniec chytí dieťa.