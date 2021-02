KORONAVÍRUS Európska únia spúšťa program vývoja druhej generácie vakcín

BRUSEL - Európska únia spúšťa program zameraný na výskum nových variantov koronavírusu a vývoj vakcín "druhej generácie" proti jeho budúcim mutáciám. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorú v stredu citovala agentúra AFP.

Program s označením "HERA incubator", ktorý sa oficiálne spúšťa v stredu, má zaistiť spoluprácu farmaceutických firiem, laboratórií, zdravotníckych orgánov a výskumných inštitúcií v rámci EÚ, povedala Leyenová v utorkovom rozhovore pre francúzsky denník Les Echos. "Vírus sa vyvíja a bude sa vyvíjať aj naďalej. Je potrebné pripraviť sa na ďalšie mutácie," komentoval spustenie programu hovorca EÚ.

Komisia v tejto súvislosti požiada členské štáty o dodatočné finančné zdroje, aby mohla upraviť už existujúce dohody s výrobcami vakcín a zaistiť si tak dostatok očkovacích látok proti budúcim variantom koronavírusu.

Európska agentúra pre lieky (EMA) doposiaľ schválila tri vakcíny: od firiem AstraZeneca, Pfizer/BioNTech a Moderna. Dodávky do krajín EÚ však meškajú a EMA je preto pod tlakom, aby urýchlila proces schvaľovania vakcín od ďalších výrobcov. Najnovšie o schválenie svojej očkovacej látky požiadala Janssen-Cilag, dcérska spoločnosť americkej firmy Johnson & Johnson (J&J). EMA by mohla o tejto vakcíne rozhodnúť do polovice marca.