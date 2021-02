V4 splnila svoj cieľ, mala by pokračovať v pragmatickej spolupráci, tvrdí analytik

Stretnutie prezidentov krajín V4

Zdroj: TASR/Jakub Szymczuk/KPRP via AP

PRAHA - Vyšehradská štvorka (V4) od svojho vzniku určite dosiahla ústredný cieľ, ktorým bola integrácia do EÚ a NATO. V budúcnosti by sa mala ďalej uberať cestou pragmatickej spolupráce. Pri príležitosti 30. výročia vzniku tohto zoskupenia to uviedol riaditeľ výskumného centra Asociace pro mezinarodní otázky (AMO) Vít Dostál.