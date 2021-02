Joe Biden víkenduje v Camp Davide: Prvýkrát ako prezident USA

WASHINGTON - Joe Biden v piatok prvý raz od nástupu do funkcie prezidenta USA pricestoval do víkendového sídla Camp David. Informovala o tom agentúra Reuters. K Bidenovi sa pridali aj poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan a zástupca vedúceho kancelárie Bruce Reed.

"Je to príležitosť byť na čerstvom vzduchu, ďaleko od novinárov a pobudnúť s rodinou a priateľmi," uviedol prezidentský historik Douglas Brinkley. Očakáva sa, že Biden, ktorého domov je vo Wilmingtone v štáte Delaware, bude zariadenie v Camp Davide využívať vo väčšej miere ako jeho predchodca Donald Trump - ten ho počas štyroch rokov navštívil 14-krát. Odľahlosť celého komplexu a jeho rustikálne budovy, ale najmä chýbajúce golfové ihrisko považoval Trump za nevýhodu, uviedli asistenti bývalého prezidenta. Trump preto namiesto toho často cestoval do svojich nehnuteľností v New Jersey a na Floridu, kde si mohol zahrať golf a stretnúť sa svojimi priateľmi.

Biden v piatok opustil Washington na palube prezidentského lietadla Air Force One, ktorým sa prepravil do Hagerstownu v štáte Marylande, odkiaľ potom kolóna áut vyrazila do Camp Davidu. Plán letieť priamo a prezidentským vrtuľníkom Marine One bol zrušený vzhľadom na riziko nepriaznivého počasia. Týmto víkendovým pobytom sa Biden dostal z Washingtonu na zvyšok procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) voči Trumpovi v americkom Senáte, ktorý by sa mal ukončiť už v sobotu. Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v piatok zopakovala, že Biden sleduje časti procesu, ale necháva Senát, aby vykonal svoju prácu.

Oficiálne víkendové sídlo amerických prezidentov Camp David sa nachádza v štáte Maryland, necelých 160 kilometrov od Bieleho domu, v horskom parku Catoctin. Bidenovi predchodcovia tam chodievali oddychovať, športovať, písať, stretávať sa s poradcami, robiť svetovú diplomaciu i dohadovať mierové zmluvy. Camp David bol pôvodne vybudovaný ako dovolenkové zariadenie pre vládnych zamestnancov. Na víkendové útočisko pre prezidentov ho v roku 1942 zmenil Franklin D. Roosevelt. Potreboval uniknúť pred letným horúcim a vlhkým vzduchom v hlavnom meste Washington, ktorý mu spôsoboval problémy s dutinami.