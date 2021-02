V Mjanmarsku protestovali proti nedávnemu prevratu: Nový Zéland s krajinou preruší vzťahy

Armáda zakázala verejné zhromaždenia viac ako piatim osobám vo viacerých častiach miest po celom Mjanmarsku, v ktorých sa posledné dni zhromažďovali desaťtisíce demonštrantov. V utorok ráno tamojšieho času však opätovne vypukli protesty vo viacerých častiach najväčšieho mesta Rangún - medzi inými blízko sídla Národnej ligy za demokraciu (NLD) - strany zosadenej de facto premiérky Mjanmarska Aun Schan Su Ťij, ktorá sa po zadržaní armádou nachádza v domácom väzení.

Hlavný veliteľ armády Min Aun Hlain, ktorý pred týždňom prevzal v krajine moc, v pondelok v rámci prejavu odvysielanom v štátnej televízii oznámil, že armáda zakročí proti akejkoľvek činnosti, ktorá "narúša, zabraňuje a ničí stabilitu štátu".

Zdroj: TASR/AP

V televíznom prejave - prvom od vyhlásenia prevratu - Hlain zároveň zdôraznil, že zvrhnutie vedenia NLD bolo potrebné z dôvodu "volebných podvodov" v minuloročných novembrových voľbách. Tie síce vyhrala NLD, armáda však nikdy neuznala legitimitu vlády líderky Su Ťij, pripomína AFP. Mjanmarská armáda vyhlásila 1. februára štátny prevrat a zároveň s ním aj výnimočný stav, ktorý bude trvať jeden rok. Veliteľ Hlain však povedal, že po uplynutí tejto doby budú v krajine vyhlásené nové "slobodné" a "férové" parlamentné voľby.

Nový Zéland preruší vzťahy s Mjanmarskom

Nový Zéland ako prvá krajina preruší vzťahy s Mjanmarskom, kde tamojšia armáda minulý týždeň uskutočnila štátny prevrat. V utorok o tom na tlačovej konferencii informovala novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, píše agentúra AFP. Prerušenie politických a vojenských kontaktov na vysokej úrovni je prvým konkrétnym krokom v snahe izolovať mjanmarskú armádu od krajín medzinárodného spoločenstva. Doteraz svetové vlády minulotýždňový prevrat len slovne odsúdili, pripomína AFP.

Zdroj: SITA/Mark Mitchell/New Zealand Herald via AP

Tamojšia vláda tiež zavedie zákaz cestovania pre viacero predstaviteľov mjanmarskej armády, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na šéfku novozélandskej diplomacie Nanaiu Mahutovú, podľa ktorej by mal zákaz vstúpiť do platnosti budúci týždeň. Mahutová zároveň apelovala na mjanmarskú armádu, aby prepustila zadržaných predstaviteľov Národnej ligy za demokraciu (NLD) - zosadenej strany de facto premiérky Aun Schan Su Ťij - a navrátila moc do rúk predchádzajúcej administratívy.

"Naším silným odkazom je, že urobíme všetko, čo môžeme, odtiaľto na Novom Zélande" na zachovanie demokracie v Mjanmarsku, vyjadrila sa Ardernová. Zároveň apelovala na svojich zahraničných spojencov, aby sa pridali k Novému Zélandu a "rázne odsúdili" armádny prevrat a súčasné praktiky vojenskej vlády.

Ardernová chce podľa vlastných slov tiež dohliadnuť na to, aby humanitárna pomoc Mjanmarsku nezahŕňala projekty, z ktorých profituje aj tamojšia armáda. Upozornila na to, že počas rokov 2018-2021 Nový Zéland zaslal Mjanmarsku pomoc vo výške zhruba 25 miliónov eur.