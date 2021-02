Ruská polícia prehľadala byt rodičov aktivistu Volkova

Volkov pritom vo štvrtok na YouTube kanáli Navalny Live zverejnil video, v ktorom oznámil, že zhromaždenie na podporu väzneného Navaľného sa tento víkend nebude konať. Podľa Volkova sa však ďalšie zhromaždenia "uskutočnia na jar a v lete". Vysvetlil, že ak by sa protesty konali každý týždeň, boli by "ďalšie tisíce zatknutých a ďalšie stovky zbitých".

Uviedol tiež, že práca Navaľného štábu by bola paralyzovaná a nebolo by nemožné pracovať na príprave na parlamentné voľby, ktoré sa v Rusku uskutočnia na jeseň. Pripomenul, že aj Navaľnyj od svojich podporovateľov žiada, aby sa sústredili na jeseň a voľby do Štátnej dumy. "Z väzenia ho dostaneme pomocou metód zahraničnej politiky," vyhlásil Volkov.

Časť členov Rady pre ľudské práva pri kancelárii ruského prezidenta medzičasom v piatok v Moskve zverejnila vyhlásenie, v ktorom požadujú zjednodušiť proces schvaľovania verejných zhromaždení, prestať s používaním donucovacích prostriedkov políciou, začať s preverovaním prípadov, keď údajne došlo k prekročeniu právomocí bezpečnostných zložiek. Autori výzvy tiež žiadajú zabezpečiť prístup právnikov do policajných budov a detenčných centier, kde sú osoby zadržané počas protestov. Vyzývajú aj na zákaz praktík brániacich novinárom pri výkone ich povolania.