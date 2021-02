KORONAVÍRUS Poľsko začína od budúceho týždňa očkovať učiteľov: Prihlasovať sa dá od pondelka

Učitelia sa na očkovanie budú môcť zaregistrovať od pondelka, očkovať sa začne od budúceho piatka, povedal na tlačovej konferencii vo Varšave šéf kancelárie predsedu vlády Michal Dworczyk, ktorý má na starosti vakcinačný program. Prednosť budú mať učitelia, ktorí sa od polovice januára vrátili do škôl, povedal novinárom minister školstva Przemyslaw Czarnek. Očkovanie súvisí s dodávkou vakcín od spoločnosti AstraZeneca do Poľska. Prvé dávky britsko-švédskeho výrobcu dorazia do krajiny v sobotu, potvrdil Dworczyk.

V súlade s odporúčaním lekárskej komisie dostanú vakcínu spoločnosti AstraZeneca iba osoby mladšie ako 60 rokov, starší ľudia budú zaočkovaní vakcínami spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna. Poľsko začalo s očkovaním zdravotníkov a zamestnancov domovov opatrovateľských služieb v decembri. Koncom januára sa na rad dostala populácia seniorov starších ako 70 rokov.