Príznaky cukrovky? KORONAVÍRUS môže napadnúť aj iný dôležitý orgán v tele

Vedci z univerzitnej nemocnice v nemeckom Ulme v štúdii preukázali, že aj pankreas môže byť napadnutý pri ochorení Covid-19. Autori štúdie zistili, že pri „závažnom priebehu ochorenia“ sú infikované beta bunky pankreasu produkujúce inzulín, ako oznámila hovorkyňa univerzity v Ulme. Štúdia bola publikovaná v časopise Nature Metabolism.

Podľa autorov môžu byť výsledky štúdie tiež vysvetlením výskytu symptómov podobných cukrovke u pacientov liečených na Covid-19 a zhoršenia metabolizmu cukrov u diabetikov postihnutých Covidom-19.

Zdroj: Getty Images

Vedci z univerzity v Kiele tiež v časopise Nature Metabolism predtým informovali o individuálnom prípade 19-ročného mladíka, ktorý mal cukrovku po koronovej infekcii. U pacientov s ochorením Covid-19 vždy existujú priebehy, pri ktorých je regulácia hladiny cukru v krvi narušená, uviedol autor štúdie Martin Wagner, vedúci lekár fakultnej nemocnice v Ulme.

S cieľom preskúmať, ako k tomu dochádza, vedci z Ulmu priviedli tkanivo z pankreasu do styku s vírusmi Sars-Cov-2 a zistili, že môže byť infikované koronavírusom. Okrem toho boli vyšetrení zosnulí pacienti s covidom. To ukázalo, že aj keď sa vírusové proteíny už v pľúcach nenašli, v pankrease sa dali ešte zistiť. To naznačuje, že infekcie koronavírusom sú trvalejšie, ako sa doteraz predpokladalo.