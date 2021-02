VIDEO Tragická streľba v Oklahome: V dome zastrelili päť detí a jedného dospelého

Polícia reagovala okolo 1.30 h miestneho času (18.30 SEČ) na telefonické upozornenie na streľbu v dome v meste Muskogee juhovýchodne od Tulsy, uviedla polícia v tlačovej správe. Zasahujúci policajti zadržali osobu so zbraňou na úteku, ktorú neskôr vzali do väzby. Na mieste činu objavili jedného mŕtveho muža a štyri deti, piate dieťa zomrelo neskôr v nemocnici v Tulse. Do zdravotníckeho zariadenia previezli spolu s ním aj ženu so život ohrozujúcimi zraneniami. Išlo pravdepodobne o príbuzných.

Presný vek obetí zatiaľ nie je k dispozícii, v tejto chvíli nie je známy ani motív útoku, je však nepravdepodobné, že by do prípadu boli zapojené ďalšie osoby. Úrady meno zadržanej osoby ani žiadne detaily o obetiach zatiaľ nezverejnili.