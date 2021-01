Trest pre brata Navaľného a jeho spolupracovníkov: Idú do domáceho väzenia

MOSKVA - Súd v Moskve v piatok rozhodol, že Oleg Navaľnyj, mladší brat opozičného politika Alexeja Navaľného, bude do 23. marca v domácom väzení. Na základe verdiktu súdu budú v domácom väzení aj právnička Navaľným založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) Ľubov Soboľová a koordinátor Navaľného štábu v Moskve Oleg Stepanov.

Oleg Navaľnyj bol vzatý do väzby pre "porušenie hygienických a epidemiologických pravidiel" na úradmi nepovolenej demonštrácii, ktorá sa konala v Moskve 23. januára, informoval portál Business FM. Spolu s Olegom Navaľným boli pred týždňom zadržaní aj ďalší štyria spolupracovníci Alexeja Navaľného: okrem Soboľovej a Stepanova aj bývalá členka skupiny Pussy Riot Marija Aľochinová a šéfka odborovej organizácie Aliancia lekárov Anastasija Vasiľjevová. Aj v ich prípadoch súd rozhoduje o domácom väzení. Obvinenie nebolo vznesené proti žiadnemu zo zadržaných.

Predpokladá sa, že v kauze týchto aktivistov bolo začaté trestné konanie preto, že na protestnom zhromaždení sa údajne zúčastnili aj osoby infikované koronavírusom SARS-CoV-2. Podľa moskovských zdravotníckych úradov išlo o 19 občanov s diagnózou COVID-19, ktorým bola predtým nariadená karanténa. Piatkové súdne pojednávanie sa v dôsledku pandémie konalo v neprítomnosti zástupcov médií. Portál Business FM poznamenal, že novinári sa na pojednávania súdu v takýchto kauzách dostávajú zriedka, aj keď sú na ne vopred akreditovaní. Na nepovolenom zhromaždení, ktoré sa konalo 23. januára v Moskve, sa podľa oficiálnych údajov polície zúčastnilo okolo 4000 ľudí. Zástupcovia FBK oznámili, že ich bolo do 50.000.

Akcie v Moskve i ďalších ruských mestách sa konali na podporu Alexeja Navaľného, ktorý bol zadržaný 17. januára po príchode do Moskvy z Berlína, kde sa liečil po pokuse o otrávenie s použitím nervovoparalytickej látky novičok. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) Navaľného zadržanie na moskovskom letisku zdôvodnila tým, že bol na medzinárodnom zozname hľadaných osôb pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu. FSIN teraz žiada nahradiť tento trest - vynesený v prípade Yves Rocher - na nepodmienečný, čo by znamenalo, že Navaľnyj pôjde do väzenia. Rozsudok v kauze Yves Rocher bol vynesený 30. decembra 2014. Alexej Navaľnyj a jeho brat Oleg boli odsúdení za spreneveru viac ako 30 miliónov rubľov. Oleg Navaľnyj dostal nepodmienečný trest väzenia v trvaní 3,5 roka, ktorý si už aj odpykal.