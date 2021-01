KORONAVÍRUS Situácia v Británii je napriek vakcíne vážna: Smutný rekord, vyše 57-tisíc nových prípadov

V piatok zaznamenalo Spojené kráľovstvo 53.285 nových prípadov nákazy a 613 úmrtí, pripomenula tlačová agentúra Reuters. Celkový počet úmrtí na COVID-19 je v krajine 74.570. Ľudia, ktorí na COVID-19 zomreli v Anglicku, boli vo veku 27 až 100 rokov a všetci okrem jedenástich (vo veku 36 až 95 rokov) mali aj iné zdravotné problémy, napísal web britskej stanice Sky News.

Sobotňajšie údaje zo Spojeného kráľovstva nezahŕňajú úmrtia zo Škótska, lebo tamojší úrad pre verejné zdravie Public Health Scotland ich nenahlásil. Yvonne Doylová z anglického úradu pre verejné zdravie Public Health England povedala: "Tieto čísla sú drsnou pripomienkou, že aj keď máme rok 2020 za sebou, ešte nie sme z najhoršieho vonku - prenos koronavírusu je veľmi rýchly a stále tragicky prichádzame o mnoho ľudských životov."

"Teraz je ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme nepremrhali obrovské obete, ktoré sme všetci vlani priniesli - musíme sa stále držať ďalej od ostatných, umývať si ruky a nosiť rúško. Pomôžeme tak zastaviť šírenie koronavírusu," dodala Doylová. Rekordný počet denných prípadov zaznamenala ostrovná krajina len niekoľko dní pred tým, ako sa majú začať znovu otvárať školy - proti tomuto kroku však vystupujú odbory učiteľov, dodal web Sky News.

Británia zriadi testovacie miesta pre vodičov kamiónov smerujúcich do Francúzska

Británia v nasledujúcich dňoch zriadi viac ako 20 testovacích miest pre vodičov kamiónov smerujúcich do Francúzska. Kamionisti sa tak budú môcť dať otestovať na koronavírus ešte pred príchodom do jedného z britských prístavných miest, čím sa tamojšia vláda snaží predísť tvoreniu dopravných kolón pred vstupom na európsku pevninu. Informoval o tom britský minister dopravy Grant Shapps, píše britský denník The Guardian.

Desať testovacích miest už bolo spustených v sobotu 2. januára, pričom rovnaký počet má začať fungovať už o deň v nedeľu. Shapps ďalej informoval, že ďalšie stanovištia budú spustené v nasledujúcich dňoch, dodáva The Guardian. S testovaním bude vypomáhať aj britská armáda.

Vodiči kamiónov, ktorí sa dajú otestovať ešte pred príchodom do ktorékoľvek prístavného mesta, tak nebudú musieť stáť v zápchach. Podmienkou je však test s negatívnym výsledkom nie starším ako 72 hodín, píše sa na stránke britskej vlády. Britská vláda tiež poskytne dopravným nákladným spoločnostiam zadarmo testy v prípade, že zriadia testovanie svojich vodičov na pôde firmy.