KORONAVÍRUS Vo viacerých častiach Británie začali platiť sprísnené opatrenia

Štvrtý - najvyšší stupeň výstrahy pred nákazou -, ktorý zahŕňa nariadenie prikazujúce ľuďom, aby zostali doma, platí od druhého vianočného sviatku zhruba pre šesť miliónov obyvateľov vo východnej a juhovýchodnej časti Anglicka.

Najprísnejšie opatrenia, ktoré znamenajú zatvorenie všetkých obchodov s výnimkou tých, čo poskytujú produkty každodennej potreby, ako aj kaderníctiev, plavární či telocviční, sa tak vzťahujú už na približne 24 miliónov obyvateľov Anglicka, teda viac ako 40 percent tamojšej populácie. Do ďalšej fázy lockdownu vstúpili v sobotu aj Škótsko a Severné Írsko. Vo Walese sa opatrenia opäť sprísnili po ich čiastočnom zmiernení počas vianočných sviatkov. Počas prvého týždňa (do 2. januára) šesťtýždňovej karantény budú v Severnom Írsku platiť mimoriadne tvrdé opatrenia vrátane skrátenia otváracích hodín obchodov (do 21.00 h) a zakázané bude aj športovanie na verejnosti.

Počet obetí koronavírusu v Británii v piatok podľa oficiálnych štatistík presiahol 70.000 po tom, čo Anglicko hlásilo 570 ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19. Pribudlo i 32.725 infikovaných, čím ich celkový počet stúpol na najmenej 2.221.312.