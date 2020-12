Je to oficiálne! Zbor voliteľov dohlasoval, Biden vyhral voľby v pomere 306 ku 232 hlasov

Hlasovanie Zboru voliteľov predstavuje väčšinou procesný krok, avšak tento rok sa mu väčšia dôležitosť prikladá aj preto, že dosluhujúci prezident Donald Trump odmieta uznať prehru a on a jeho spojenci podali v súvislosti s voľbami zhruba 50 žalôb, približuje AP. Väčšina z nich však bola stiahnutá alebo ich zamietli sudcovia, pričom dva razy tak spravil aj Najvyšší súd USA.

Jeden z Trumpových najbližších spojencov v Kongrese, predseda justičného výboru Senátu Lindsey Graham, v pondelok uviedol, že mal príjemný desaťminútový rozhovor s Joeom Bidenom a rozprával sa aj s niektorými vybranými členmi jeho budúcej administratívy. Trumpove šance na zvolenie do druhého funkčného obdobia videl podľa vlastných slov ako "veľmi, veľmi úzku cestu". Okrem Grahama uznal Bidenovo víťazstvo aj ďalší republikán - senátor v štáte Missouri Roy Blunt.

Zbor voliteľov, ktorý formálne volí prezidenta USA na základe výsledkov novembrových volieb, sa zišiel v jednotlivých štátoch 14. decembra. Na zvolenie prezidenta bolo potrebných 270 hlasov Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty Únie.

Výsledky hlasovania Zboru voliteľov v jednotlivých štátoch americkej Únie budú odoslané do Washingtonu a 6. januára ich na spoločnom zasadaní potvrdia členovia oboch komôr amerického Kongresu. Bývalý viceprezident USA Biden (2009-17), ktorý kandidoval v tandeme s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, sa stane v poradím 46. americkým prezidentom. Jeho slávnostná inaugurácia sa uskutoční 20. januára 2021.

Trump odmietol rešpektovať vôľu ľudí

Novozvolený prezident Spojených štátov Joe Biden počas pondelňajšieho prejavu v meste Wilmington v štáte Delaware vyhlásil, že dosluhujúci republikán Donald Trump nerešpektuje americkú ústavu ani vôľu ľudí, keď odmieta uznať svoju volebnú porážku. Doteraz najkritickejšie vyjadrenie demokrata Bidena na Trumpovu adresu prišlo po tom, čo ho za budúceho prezidenta USA v pondelok večer formálne potvrdil aj Zbor voliteľov, píše agentúra AFP.

"Je to tak extrémna pozícia, akú sme nikdy predtým nevideli. Pozícia, ktorá odmietla rešpektovať vôľu ľudí, odmietla uznať právo zákona a odmietla dodržať ústavu," povedal Biden. Narážal pritom na žalobu republikánov, ktorú podali s podporou Trumpa s cieľom zneplatniť Bidenovo víťazstvo v kľúčových štátoch. Spomínanú žalobu však minulý piatok zamietol Najvyšší súd USA.

Biden uviedol, že jeho víťazstvo v Zbore voliteľov v pomere 306 ku 232 hlasov, čiže rovnaké, aké dosiahol úradujúci prezident Donald Trump v roku 2016, je signálom, že Trump by mal konečne priznať svoju vlastnú porážku v tohtoročných voľbách, napísala agentúra AP. Biden pripomenul, že Trump totiž svoj volebný úspech so ziskom 306 hlasov voliteľov v minulých voľbách nazval "drvivým víťazstvom". Ak teda rovnaký pomer hlasov predstavoval jasné víťazstvo pred štyrmi rokmi, potom by mal Trump podľa Bidenových slov akceptovať, že v tohtoročných voľbách zvíťazil demokratický kandidát.

Trump volebnú porážku však uznať odmieta a opakovane prichádza s nepodloženými tvrdeniami o rozsiahlych volebných podvodoch. Biden vo svojom prejave vyzval Američanov, aby po turbulentných novembrových voľbách "otočili list" a vyhlásil, že "demokracia zvíťazila". "Teraz je čas otočiť list, zjednotiť a uzdraviť sa," povedal. "Som presvedčený, že dokážeme spoločne pracovať pre dobro nášho národa," dodal. "V tomto boji o dušu Ameriky zvíťazila demokracia... Integrita našich volieb zostáva nedotknutá," uviedol v súvislosti s obvineniami Trumpa o údajných volebných podvodoch.

Biden vyhlásil, že ani "zneužívanie moci" nedokáže zastaviť pokojné odovzdanie moci v USA. Vyzval na jednotu a zopakoval, že chce byť prezidentom pre všetkých Američanov, nielen pre tých, ktorí zaňho zahlasovali vo voľbách. "V Amerike si politici moc neberú. Moc im udeľujú ľudia. Plameň demokracie bol v tomto národe zapálený už dávno. A teraz vieme, že nič - ani pandémia (COVID-19) či zneužívanie moci - nemôžu tento plameň uhasiť," je presvedčený Biden.

Budúci prezident ocenil rekordnú účasť voličov, ktorí svoj hlas odovzdali napriek obavám z koronavírusovej pandémie a "enormnému politickému tlaku, slovným útokom a dokonca hrozbám fyzického násilia" voči volebným úradom.

Minister spravodlivosti William Barr odstupuje zo svojej funkcie

Americký minister spravodlivosti William Barr odstupuje zo svojej funkcie. Ako napísal v pondelok večer miestneho času na svojom účte na Twitteri dosluhujúci prezident Spojených štátov Donald Trump, Barr svoj úrad opustí 23. decembra. Informovala o tom agentúra DPA.

"Práve som mal veľmi milé stretnutie s ministrom spravodlivosti Billom Barrom v Bielom dome," napísal Trump na sociálnej sieti. "Náš vzťah je veľmi dobrý... Bill odíde (zo svojho postu) krátko pred Vianocami, aby strávil sviatky so svojou rodinou," uviedol Trump, ktorému Barr v pondelok predložil svoju rezignáciu.

Barr a Trump sa dostali do sporu po tom, čo Barr pre agentúru AP v decembri uviedol, že rezort spravodlivosti nezistil žiadne rozsiahle volebné podvody, ktoré by zmenili výsledky amerických prezidentských volieb z 3. novembra. Trump však napriek tomu odmietol uznať svoju prehru a tvrdil, že došlo k masívnych manipuláciám volieb. Napätie medzi Barrom a Trumpom vyvolala aj téma vyšetrovania Huntera Bidena, syna novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena.

Úradujúcim šéfom rezortu spravodlivosti sa podľa slov Trumpa stane doterajší Barrov námestník Jeffrey Rosen. Americký Zbor voliteľov v pondelok potvrdil víťazstvo Joea Bidena po tom, čo pomocou 55 hlasov voliteľov v štáte Kalifornia prekonal hranicu 270 hlasov potrebných na víťazstvo.