KORONAVÍRUS Významný míľnik! Zverejnili výsledky klinických testov vakcíny Pfizeru

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein

WASHINGTON - Úplné výsledky klinického testovania vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech boli vo štvrtok zverejnené vo vedeckom časopise New England Journal of Medicine. Je to významný míľnik, ktorý nastal práve v čase, keď sa stretol výbor amerického Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) na diskusiu o tom, či vakcínu schváli. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.