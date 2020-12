Etiópia a OSN sa dohodli: Do oblasti Tigraj mieri humanitárna pomoc

ADDIS ABEBA - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu oznámila, že podpísala s etiópskou vládou dohodu umožňujúcu "neobmedzený" vstup humanitárnej pomoci do severoetiópskeho štátu Tigraj, informovala agentúra AP.

Na základe dohody budú môcť do regiónu so šiestimi miliónmi obyvateľov dopraviť prvú pomoc, odkedy tam pred mesiacom vypukli boje medzi federálnou a tigrajskou regionálnou vládou. OSN sa už niekoľko týždňov snaží vyslať pomoc do tejto oblasti odrezanej od sveta, v ktorej chýbajú zásoby jedla, liekov a iných produktov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Nariman El-Mofty

Hovorca úradu OSN pre humanitárnu pomoc uviedol, že prvá misia by sa do regiónu mala dostaviť v stredu. Dlhodobé napätie medzi Addis Abebou a Tigrajským ľudovo-oslobodeneckým frontom (TPLF), ktorý bol v Etiópii dominantnou politickou silou takmer tri desaťročia predtým, ako sa v roku 2018 dostal k moci premiér Abiy Ahmed, kulminovalo v septembri. Vtedy sa v štáte Tigraj napriek nesúhlasu federálnej vlády konali regionálne voľby.

Armáda preto 4. novembra spustila operáciu proti jednotkám TPLF, pri ktorej prišli doteraz o život stovky ľudí a vyše 43.000 ušlo zo svojich domovov do susedného Sudánu.